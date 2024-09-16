【AFP＝時事】24-25スペイン1部リーグは15日、第5節の試合が行われ、FCバルセロナ（FC Barcelona）はラミネ・ヤマル（Lamine Yamal）が2ゴールを挙げるなどし、4-1でジローナ（Girona FC）に完勝した。前半にヤマルが決めた2ゴールで勝利に近づくと、後半にはダニ・オルモ（Dani Olmo）とペドリ（Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri'）にもゴールが生まれ、その後のジローナの反撃をクリスティアン・ストゥアーニ（Cristhian Stuani）