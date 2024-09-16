中条あやみ9月11日、日差しも和らいだ夕方の東京・原宿に、スタイル抜群の美女が現れたーー。《渋谷キャットストリートにある世界初のPolo Ralph LaurenのWomen‘sだけの店舗『The Polo Women’s Shop』に行ってきました》翌日、自身のSNSでそう投稿したのは、中条あやみだ。渋谷と原宿をつなぐ「キャットストリート」に店を構える同店は、2024年3月、レディースアイテムにフォーカスした「The Polo Women’s Shop」にリニュー