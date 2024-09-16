原宿に登場したゆりやん9月11日、原宿に現れた、ゆりやんレトリィバァの姿をキャッチ。重ね着をした白いタンクトップに、黒味が強いリップが印象的なゆりやんの手には「Polo Ralph Lauren」の袋が目立つ。「渋谷と原宿をつなぐ『キャットストリート』の『The Polo Women’s Shop』のPRイベントに来ていたようです。ほかにも中条あやみさん、川栄李奈さん、森星（ひかり）さん、三吉彩花さんなど、トップモデルや女優さんが来てい