◇ナ・リーグドジャース9−2ブレーブス（2024年9月15日アトランタ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が15日（日本時間16日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3、4打席で連続適時打を放つと、同点で迎えた9回2死三塁の第5打席は申告敬遠から7得点の猛攻を演出し、チームの全得点イニングに絡んだ。チームは接戦を制して連敗を2でストップ。優勝マジックを10に減らした。この日は米スポーツ専門局「ESPN