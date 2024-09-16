「広島２−１１ＤｅＮＡ」（１６日、マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手が先発するも、２回までに６失点を喫した。最終的に５回６失点でマウンドを降りた。立ち上がりからボールが高めに浮き、ＤｅＮＡ打線につかまった。初回に１死から牧に左翼へ先制ソロを被弾すると、坂倉の一発で同点に追いついた直後の二回にはまさかの展開が待っていた。宮崎、桑原の連打で無死一、三塁のピンチを背負うと、伊藤光に勝ち越しの適