9月16日に中山競馬場で行われる第78回セントライト記念(3歳・GII・芝2200m)の馬体重が発表された。 皐月賞の2着馬コスモキュランダ(牡3、美浦・加藤士津八厩舎)は504kg(+2)。皐月賞で4着のアーバンシック(牡3、美浦・武井亮厩舎)は510kg(-2)。 発走予定時刻は15時45分。 ※馬番馬名馬体重(増減)1 アーバンシック 510(-2)2 タガノデュード 472(-16)3 エコロレイズ 508(+8)4 ルカランフィース