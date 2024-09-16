″まさかの明暗″がクッキリ！放送開始から１ヵ月余り経った夏ドラマ。視聴者がしっかりテレビ画面を見ているかを調査した『注目度（注視率）』でランキングすると、″まさかの明暗″がクッキリ！『Ｓｎｏｗ Ｍａｎ』の目黒蓮（27）や『嵐』の二宮和也（41）など人気俳優が主演を務めた作品を抑え、深夜番組が上位を独占したのだ――。対象は、７月にスタートした（一部６月開始の作品を含む）民放キー局の33ドラマ初回放送分で