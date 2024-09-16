ブルボンは、層の重なりが贅沢な味わいを生むアーモンドパイ「クロワパイ」を2024年9月17日(火)に発売します。 ブルボン「クロワパイ」  商品名：クロワパイ内容量：7本発売日：2024年9月17日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：8カ月  ブルボンは、層の重なりが