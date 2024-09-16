仮想通貨取引所は数多くあるが、中でもメルコインはユニークな存在である。本記事では、メルコインの概要や始め方、そして副業として稼ぐためのヒントについて紹介する。【こちらも】Sorareで副業現実のスポーツと連動したNFTゲーム■「メルカリ」アプリ内のビットコイン取引サービスメルコインとは、フリマアプリ「メルカリ」が提供する仮想通貨取引サービスで、ビットコインの売買に特化している。メルコインの特徴は、従