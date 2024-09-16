ブーランジュリー横浜は、信州のご当地パン「牛乳パン」をオリジナルリニューアルし、ブーランジュリー横浜、グラットンベアーズベーカリーにて2024年9月13日(金)から発売します。 ブーランジュリー横浜 グラットンベアーズベーカリー「牛乳パン」  商品名 ： 牛乳パン発売日 ： 2024年9月13日(金)価格 ： 410円(税込)販売場所 ： ・ブーランジュリー横浜アリオ上田店長野県上田市天神3丁目5-1(アリオ上