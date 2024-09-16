■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/12、NYダウ＋235ドル高、41,096ドル2）9/13、NYダウ＋297ドル高、41,393ドル【前回は】相場展望9月12日号米国株: 金利引下げは9月FOMCの9/18、テレビ討論会はハリス優位日本株: 今日の株高は、7日続落で▲3,081円安の反動高の可能性●2．米国株：NYダウは史上最高値に迫るが、慎重なスタンスもありか1）米国の政策金利引き下げ幅が▲0.50％の確率が28％⇒43％に上昇し、株高へ