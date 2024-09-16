ブルボンは、おいしさ重視で食べ応えがあるのにやさしく糖質オフを叶える“ちょこっとカーボバランス”シリーズ2品を2024年9月17日(火)に発売します。 今回はブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコウエハース」を紹介します。 ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコウエハース」  発売日：2024年9月17日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格