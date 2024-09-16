◆関西学生秋季リーグ戦第２節３回戦立命大―関大（１６日・マイネットスタジアム皇子山）１０月２４日のドラフト会議の１位候補に挙がる左腕・金丸夢斗（４年＝神港橘）が３回５２球を投げ、無失点に抑えた。０―０の８回からマウンドにあがった金丸は、先頭の浅野彰久（４年＝立命館宇治）への死球と犠打で１死二塁とされたが、後続を二ゴロ、中飛に抑えて難なくピンチを脱出。９回には同じくプロ注目の打者・竹内翔汰中