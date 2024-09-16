林技研が、小規模サロンの経営者を対象に、個人経営スタイルを崩さず無料で情報や技術を得ることができる、フリーサロンネットワークシステムを立ち上げました。 林技研『HanaUly』 サービス名： サロンネットワークシステム『HanaUly』(ハナユリ)提供開始日： 2024年9月15日(日)受付時間： 10:00〜21:00申込方法： 電話かメールにてお問い合わせください。電話： 03-6233-8370e-mail： ulysses@wav