「西武−ロッテ」（１６日、ベルーナドーム）西武のドラフト１位・武内夏暉投手が七回まで完全投球。快挙達成の雰囲気に球場がざわつき始めた。初回からテンポ良くアウトを積み重ね、西武打線を寄せつけず。ストライク先行で制球も安定し、七回も荻野、岡、佐藤都を計７球、あっさり三者凡退で終えた。七回を終えて３ボールになったのも２度だけ。７３球と完璧な投球内容で余力も残している。武内は今季１８試合に先発し