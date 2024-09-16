タレントの彦摩呂が１５日、自身のインスタグラムを更新。この日、５８歳の誕生日を迎えたことを報告した。「嬉しいです。本日、私誕生日を迎えました。きいちゃんが６日で私が１５日。大好きな方々尊敬する先輩方々にお祝いして頂きました」と書き出し、氷川きよしとの２ショットを公開。続けて、「お元気な加藤茶さん綾菜ちゃん御夫妻。かー子ねえこと岸本加世子さん。いつもいつも感謝です」と記し、加藤茶と妻でタレントの