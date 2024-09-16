【AFP＝時事】韓国の首都ソウルで15日、北朝鮮から飛来したごみ風船が落下したビルで火災が発生した。火は直後に消し止められた。消防当局が16日、明らかにした。江西（Gangseo）の消防署は、「15日午後9時4分ごろ、ソウル西部にある4階建ての商業ビルの屋上で火災が発生した」と発表した。消防当局によると、火は18分以内消し止められた。負傷者は出ていない。消防車15台と隊員56人が出動した。韓国軍の16日の発表によると