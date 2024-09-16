麻雀YouTubeチャンネル「発男道場」が新たな動画を公開した。今回は、麻雀プロをゲストに招き実践での思考を伺う人気企画。ゲストには、今期よりMリーガーとして新加入となる日本プロ麻雀協会・セガサミーフェニックス所属の浅井堂岐プロが登場。Mリーグ2024-25シーズン開幕前に、多くの視聴者がどのような麻雀を打つのか気になる中での登場にコメント欄やXではファンが沸いた。 実践動画に入る