iScreamが、3カ月連続新曲配信第3弾となる「Kira Kira」を9月20日に配信リリース。また、全国ツアー『iScream LIVE TOUR 2024“Runnin”』を11月より開催する。 （関連：iScream、自信に満ちた歌声とダンスで圧倒的なステージに夢を追い続ける約束を交わした『i2023』ファイナル） 本楽曲は、m-floの☆Taku Takahashiプロデュースによる疾走感のあるダンスチューン。ハウス、UKガラー