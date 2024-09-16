◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１６日・マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手が、２回までに今季ワーストの６失点と苦しい立ち上がりとなった。初回１死から、牧にソロを浴びてあっさり先取点を献上。初回失点は３戦連続だった。坂倉のソロで同点に追い付いてもらった直後の２回は、先頭から４連打を含む６安打で大量５点を追加された。打者９人の猛攻を許した２回は無死一、三塁から伊藤に右前適時打、さらに森敬