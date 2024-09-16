◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１６日・楽天モバイル）楽天の辰己涼介外野手が７号ソロを放った。２点を追う４回先頭、金村の初球を捉え、右翼席に放り込んだ。ダイヤモンドを一周すると、山田と共にテレビカメラに向かって双眼鏡をのぞくようなポーズをみせた背番号８は「打ったのはストレート。金子侑司先輩、現役生活お疲れ様でした」と前日に西武で引退試合に出場した立命館大の先輩をねぎらった。