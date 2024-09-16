神奈川県警伊勢佐木署は16日までに、救急車を蹴って壊したなどとして、公務執行妨害と器物損壊の疑いで、横浜市中区山下町に住む市水道局職員の川崎圭介容疑者（46）を現行犯逮捕した。「知りません」と容疑を否認している。逮捕容疑は15日午後11時10分ごろ、同市中区石川町2丁目の路上で救急車の助手席ドアを蹴ってへこませ、救急隊の業務を妨害した疑い。署によると、容疑者は酒に酔って路上で寝ていた。通報を受けて救急隊