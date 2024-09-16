「広島−ＤｅＮＡ」（１６日、マツダスタジアム）広島・坂倉将吾捕手が同点の１１号ソロを放った。初回、先発の森下が２番・牧に左翼席への２１号ソロを浴び、先制を許す。右腕は３試合連続の被弾となった。しかし、すぐさま取り返す。１死で打席を迎えた坂倉。２ストライクからの１４２キロを完璧に捉え、右翼席へ。打った瞬間の“確信弾”で試合を振り出しに戻した。「１発で仕留めることができました。先制された後だっ