元プロレスラーのタレント北斗晶（57）佐々木健介（58）夫妻が16日、埼玉・越谷市の「ユニクロイオンレイクタウンKaze店」で、同店のオープン記念イベントを行った。2人は地元埼玉県の越谷市に隣接する吉川市在住。13日にオープンした店舗について北斗は「ここにはよく来ているけど、ユニクロがこんなに大きくてびっくりしました」。佐々木も「ちょくちょく来ているので、楽しみが増えた」とコメントした。秋のファッションで登