阪神・岡田彰布監督（６６）が、１６日の阪神―ヤクルト戦の試合前に、今季限りでの現役引退を発表したヤクルト・青木宣親外野手（４２）に花束贈呈を行った。グラウンドで握手と言葉を交わし、肩を組んで笑顔で記念撮影。虎将の粋な計らいに球場は大歓声に包まれた。スタンドから青木コールが飛ぶ中、青木はベンチのナインにグータッチで迎えられた。ともに早大出身で、前日の試合前練習でも青木が岡田監督のもとに引退のあ