ドラマは米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞「第76回エミー賞」で作品賞・主演男優賞・主演女優賞をはじめとした主要部門を総なめし、エミー賞史上最多となる18部門の歴史的な記録を打ち立てた。日本人の受賞者も史上最多の9名となった。 同賞のドラマシリーズ部門にて、主要部門を含む本年度最多25ノミネートを記録。キャスト陣に加え、スタッフ陣も数多くノミネートを