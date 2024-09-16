【モデルプレス＝2024/09/16】20th Century（通称：トニセン）の井ノ原快彦が、16日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（月〜金／午前11時50分〜生放送）に出演。デビュー時のエピソードを振り返った。【写真】井ノ原快彦、インスタ初投稿の写真がかっこいい◆井ノ原快彦、“トニセンの扱い”に言及今回、番組では「嘘でしょ！？と思ったトニセンの扱い」と題し、トニセンと「Coming Century」（通称：カミセン）