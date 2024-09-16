◇プロ野球パ・リーグ西武−ロッテ(16日、ベルーナドーム)西武はドラフト1位ルーキーの武内夏暉投手が、7回までロッテ打線を1人のランナーも出さないパーフェクト投球をみせています。武内投手は、緩急を交えて3者凡退の立ち上がり。その後もロッテ打線から凡打の山を築きます。5回は4番のソト選手に大飛球を打たれますが、フェンス手前で西川愛也選手のグラブの中へ。その後もテンポよく7回までロッテ打線を圧倒。7回を投げて73