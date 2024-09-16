内モンゴル自治区出入境国境検査総所エレンホト（フフホト）出入境国境検査所によると、今年に入り、エレンホト出入国検査所から出入国した人の数は延べ180万人を突破した。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）