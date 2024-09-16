「巨人−中日」（１６日、東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が２戦連発の２４号２ランを放った。初回２死一塁。カウント２−２から松木平が投じた変化球を左中間席に運んだ。ダイヤモンドを一周した主砲を、阿部監督も手を叩いて迎え入れた。９月は苦しんでいたが、前日は決勝の２３号ソロ。優勝争いのラストスパートへ、主砲が調子を上げてきた。