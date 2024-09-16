『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』や『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』、『ブロンド』などで知られるアナ・デ・アルマスが、ハリウッドを離れ、米バーモント州の田舎に移住。その心境を明かしたそうだ。【写真】『ブロンド」をベネチア国際映画祭で御披露目したアナ・デ・アルマス現地時間9月7日に、トロント国際映画祭で映画『Eden（原題）』をお披露目したアナが、E! Newsのインタビューで「最近は、私たち皆が世