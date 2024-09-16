◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１６日・甲子園）阪神・前川右京外野手がド根性キャッチでピンチを救った。初回２死満塁。ヤクルト・増田が放った打球は左翼ポール際に上がった。前川はボールを見ながら落下地点に走り、最後はフェンスに激突しながらグラブに収めた。甲子園は大歓声。前日の試合で決勝弾を放った若虎が、好守備で大量失点を防いだ。