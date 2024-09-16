九州電力によりますと、台風13号の影響による鹿児島県内の停電は、きょう16日午後0時22分までにすべて復旧したということです。 ただ、それぞれの家庭に電気を分配する引き込み線などが断線している場合があり、その場合は、最寄りの九州電力送配電に連絡してほしいと呼びかけています。 ・ ・ ・