拉致議連会長元拉致問題担当大臣古屋圭司衆院議員「（北朝鮮は）必ずその限界が決ます。その時が拉致を一気呵成に解決するチャンスなんです」安倍政権で拉致問題担当大臣を務めた古屋圭司衆院議員。膠着していた拉致問題が解決に近づいた瞬間があったと明かします。この記事の写真を見る拉致議連会長元拉致問題担当大臣古屋圭司衆院議員Qひとつのチャンスだったということですね？「チャンスだったね」2014年5月の「ストッ