ヤマハ発動機社長の日高祥博さん（61）=静岡県磐田市=を包丁で切りつけたとして、県警磐田署は16日、同居する娘で無職の葉菜容疑者（33）を殺人未遂の疑いで緊急逮捕し、発表した。署によると、日高さんは左腕を切られて軽傷で、命に別条はないという。【写真】ヤマハ発動機の日高祥博社長=2023年12月22日葉菜容疑者の逮捕容疑は同日午前3時ごろ、磐田市上本郷の自宅で、包丁で日高さんの左腕を切りつけたというもの。署は認否