■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7378) アシロ 東証グロース (5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース (2211) 不二家 東証プライム (8001) 伊藤忠 東証プライム (7451) 三菱食品 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5108) ブリヂストン 東証プライム (4578) 大塚ＨＤ 東証プライム