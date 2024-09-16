Ayumu Imazuが1月にリリースした楽曲「Obsessed」が、9月16日より公開されたAmazonプライム・ビデオの新CMソングに決定した。 （関連：【映像あり】Ayumu Imazu、楽曲「Obsessed」使用のAmazonプライム・ビデオ新CM） 「Obsessed」は、Ayumu ImazuのTikTokにて投稿されたデモ音源が、ダンサー『タイガの振り付け』によるダンス投稿をキッカケに、SEVENTEEN、WayV、THE BOYZ、ENHYPEN、&TEAM、RIIZE、BOYNEXT