【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■東京ドーム公演1日目を、バックステージやリハーサル、さらにはメンバー同士の会話、未公開のスペシャルインタビューも含め、完全映像化! 『BE:FIRST THE MOVIE』第2弾として、映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が11月15日より全国公開されることが決定。特報映像が解禁された。 デビューから約2年4ヵ月で自身初の東京ドーム公演を成功さ