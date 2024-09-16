「阪神−ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神の前川右京外野手が初回２死満塁のピンチでビッグプレーを見せた。初回、立ち上がりの大竹は制球がさだまらず２死満塁のピンチを背負った。ここでヤクルト・増田が放った大飛球が左翼・前川の頭上を襲った。浜風に流される難しい打球だったが、前川は一直線に打球へ向かって背走し、最後はフェンスに激突しながらグラブの先っぽで白球をつかんだ。仮に落としていれば走者一掃