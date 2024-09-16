「巨人−中日」（１６日、東京ドーム）第９９代警視総監の緒方禎己氏が始球式に登場。球場アナウンスで紹介されると、球場からどよめきが起こった。先発の赤星に丁寧に挨拶すると、アナウンスがあるまでマウンド後方で待機。合図を受けると、振りかぶって渾身（こんしん）の一球を投じた。ボールは惜しくもワンバウンドとなったが、中継で解説を務めた江川卓氏は「野球の経験がおありのような投げ方でしたね」と伝えた。「