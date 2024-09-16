◇セ・リーグ阪神−ヤクルト（2024年9月16日甲子園）阪神・前川右京外野手（21）が初回に超絶美技を披露した。先発・大竹が1安打2四球で招いた2死満塁のピンチで、打席には増田。カウント2―2から左翼へと打ち上げた打球は浜風にも乗り、フェンスギリギリを襲った。前川は一直線に落下地点へ入り、懸命にグラブを伸ばしてキャッチ。ラバーフェンスに激突した衝撃で危うくボールはグラブからこぼれかけたが、再度つかみ直