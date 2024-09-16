◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１６日・甲子園）今季限りで現役引退を表明したヤクルト・青木宣親外野手が、試合前に早大の先輩、阪神・岡田彰布監督から花束を贈呈され、記念写真に収まった。この日はチームの今季甲子園の最終戦。ビジョンには「青木宣親選手２１年間お疲れさまでした」と表示され、スタンドからは温かい拍手が注がれた。青木は球団を通じ「このような場を与えてくださった阪神球団さんに感謝し