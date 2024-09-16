◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１６日・楽天モバイル）日本ハム・郡司裕也捕手が２か月ぶりに「４番」で先発出場し、第２打席で痛烈な中前安打を放った。２―１で迎えた４回先頭。１ストライクから楽天・岸の低め直球を振り抜いた。４番での起用は７月６日のオリックス戦（ほっと神戸）以来今季５試合目。１打席目は捕邪飛に倒れ、これが出場７試合、１８打席ぶりのヒットとなった。