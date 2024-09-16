中山１１Ｒ・セントライト記念・Ｇ２・馬トク激走馬＝スティンガーグラス前走は、好位から折り合いバッチリの追走。直線で鋭く加速し、上がりダントツの豪脚で２着に５馬身差をつけた。好メンバーの１勝クラスでも一枚力が違った印象だ。父がキズナで、半姉が１８年阪神ＪＦを制したＧ１馬ダノンファンタジーという良血。成長力に富み、高いポテンシャルはここでも十分に通用する公算大。課題のスタートもクリアしつつあり、叩