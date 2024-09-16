◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１６日・東京ドーム）今季ここまで勝ち星のない（７敗）巨人・赤星優志投手が初勝利を目指して先発。巨人が初回に主砲の２試合連続の一発で先制点を挙げた。２死から吉川尚輝内野手が背中への死球で出塁した。岡本和真内野手は中日の先発・松木平優太投手の、甘く入ったフォークボールを左中間スタンドにたたき込む２４号２ラン本塁打。１５日の決勝ソロに続く、２試合連続のアーチで、赤