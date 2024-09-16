デベロップは、R9 HOTELS GROUPの7つ目となる新ホテルブランド「HOTEL R9 Premium 市川駅前」を2024年9月15日(日)に開業しました。 HOTEL R9 Premium 市川駅前  【HOTEL R9 Premium 市川駅前 施設情報】施設名： HOTEL R9 Premium 市川駅前(ホテル アールナイン プレミアム イチカワエキマエ)施設場所： 千葉県市川市市川1丁目8-6オープン日： 2024年9月15日(日)アクセス： JR総武線「市川駅」より