ANGEL CHAMPAGNEは、大人気シリーズの『NV Brut HALO』から、新色の『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Purple』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Orange』を2024年9月30日(月)より発売します。 ANGEL CHAMPAGNE『NV Brut HALO』  ANGEL CHAMPAGNEは、大人気シリーズの『NV Brut HALO』から、新色の『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Purple』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Orange』を2024年9月30日(月)より発売。