米国共和党大統領候補のドナルド・トランプ前大統領を暗殺しようとして逮捕された容疑者が事件現場に撮影装備を設置していたことが確認された。該当の装備はライブ機能を備えていて、トランプ氏の暗殺未遂の瞬間を生中継しようとした可能性も提起されている。１５日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、捜査当局はこの日容疑者が銃を向けていたフロリダ州「トランプ・インターナショナル・ゴルフ・クラブ」内の薮からスコープが取