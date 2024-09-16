群馬県伊勢崎市の国道17号で5月、トラックが車2台と衝突し5人が死傷した事故で、トラックを運転していた鈴木吾郎被告（69）＝吉岡町＝が自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪で起訴されたことを受け、遺族が16日、前橋市内で報道陣の取材に応じ、「到底納得できない」などと話した。県警は飲酒の影響で正常な運転ができなかったとして、同法違反（危険運転致死傷）容疑で逮捕していた。【写真】事故で亡くなった2歳の塚越湊斗