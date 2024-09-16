林芳正官房長官は１６日、石川県の馳浩知事と県庁で面会した。馳氏は、企業が支払った休業手当を補助する「雇用調整助成金」の支給日数延長や災害公営住宅整備の国庫補助拡充を要請。林氏は「雇用の維持と復興の実現を支えるために効果的な対策を取るよう検討を加速させたい」と応じた。災害公営住宅の補助に関しても、建設費高騰などを踏まえて見直していると説明した。